10 bin 500 bekçi alınacak

Bekçi adaylarına iyi haber var. 2019 yılında Türkiye genelinde tüm illerde olmak üzere 10 bin 500 bekçi alımı yapılacak. Ocak ve Şubat ayında eğitimleri bitecek bekçi adaylarının yakın zamanda göreve başlayacağını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'da 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını söyledi.
- Ekonomi
- 07.12.2018
- Gazete
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