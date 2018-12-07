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10 bin 500 alınacak

10 bin 500 bekçi alınacak
Bekçi adaylarına iyi haber var. 2019 yılında genelinde tüm illerde olmak üzere 10 bin 500 bekçi alımı yapılacak. Ocak ve Şubat ayında eğitimleri bitecek adaylarının yakın zamanda göreve başlayacağını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'da 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını söyledi.

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