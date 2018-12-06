MERCEDES-BENZ Türk'ün ana şirketi Daimler'in Türkiye'deki 40'tan fazla ülkeye hizmet veren Küresel IT Çözümleri Merkezi, 5 yılda toplamda 4 milyon euroyu aşkın yatırım gerçekleştirdi. Merkezin 5'inci yıl kutlamalarında konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Tüm dünyaya bilişim teknolojileri ihraç ediyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 06.12.2018
- Gazete
Teknolojiye 4 milyon euro
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