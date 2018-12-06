Bugünkü
Takvim

4 milyon euro

Teknolojiye 4 milyon euro
MERCEDES-BENZ Türk'ün ana şirketi Daimler'in 'deki 40'tan fazla ülkeye hizmet veren Küresel IT Çözümleri Merkezi, 5 yılda toplamda 4 milyon euroyu aşkın yatırım gerçekleştirdi. Merkezin 5'inci yıl kutlamalarında konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Tüm dünyaya bilişim teknolojileri ihraç ediyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTeknolojiye 4 milyon euro
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar