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Baba tavsiyesine uydu bin 300 kişiye iş veriyor

Baba tavsiyesine uydu bin 300 kişiye iş veriyor
Karaman'da, 41 yıl önce üniversite eğitiminin ardından babasının 'kendi işinizi kurun' tavsiyesi ile ticarete atılan 67 yaşındaki işadamı Kemal Boynukalın, bugün bin 300 kişiye istihdam sağlayıp, 85 ülkeye yapıyor. 'nde 1995 yılında kurulan bisküvi firmasının yönetim kurulu başkanı Kemal Boynukalın, "Kendi markamızla sıfırdan başlayıp, 23 yıldır hep büyümeyi hedef aldık. Emin adımlarla, sindire sindire büyüdük. 'da ihracatta 5-6 yıldır zirveyi bırakmadık. İSO'nun yayınladığı ilk 500 listesindeyiz" dedi. Kentte sanayinin amiral gemisinin bisküvi olduğuna dikkati çeken Boynukalın, "Bisküvi fabrikalarında 13 bin işçi çalışıyor. En büyük problem işçi. İşçileri 100 kilometre uzaktan getiriyoruz" diye konuştu.

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