Altın fiyatları doların riskten kaçış baskısı altında kalarak değer yitirmesinin ardından yukarı yönlü seyir izledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,239.86 dolara yükseldi. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yatırım araçlarında en çok tercih edilen gram altın, çeyrek altın ve bilezik gramı fiyatı ne kadar? İşte 6 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (6 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI

211,76

211,95

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.238,90

1.239,12