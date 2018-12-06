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  • 06.12.2018 09:51

son durum: 6 Aralık Perşembe , , bilezik gram fiyatı bugün ne kadar?

yükseliş seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 345 lira, Cumhuriyet altını 1.414,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 211,50 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek altın, ve bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 6 Aralık ...

Altın fiyatları doların riskten kaçış baskısı altında kalarak değer yitirmesinin ardından yukarı yönlü seyir izledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,239.86 dolara yükseldi. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yatırım araçlarında en çok tercih edilen gram altın, çeyrek altın ve bilezik gramı fiyatı ne kadar? İşte 6 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (6 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
211,76
211,95

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.238,90
1.239,12

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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