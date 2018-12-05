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  • 05.12.2018 09:58

bugün ne kadar? 5 Aralık güncel , , !

güne nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta 349 lira, Cumhuriyet altını 1.429,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 2,39 artışla 213,90 liradan işlem gördü. ne kadar oldu? İşte 5 Aralık güncel çeyrek altın, ve ...

Altın fiyatları doların düne kıyasla hafif değer kazanmasına paralel olarak dün gördüğü yaklaşık altı haftanın zirvesinden geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 gerileyerek 1,234.71 dolara indi. Altın dün 1,241.86 dolar ile 26 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
214,71
215,02

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.237,77
1.238,01

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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