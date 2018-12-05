Altın fiyatları doların düne kıyasla hafif değer kazanmasına paralel olarak dün gördüğü yaklaşık altı haftanın zirvesinden geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 gerileyerek 1,234.71 dolara indi. Altın dün 1,241.86 dolar ile 26 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

214,71

215,02

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.237,77

1.238,01