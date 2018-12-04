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  • 04.12.2018 11:22
  • Son Güncelleme: 04.12.2018 11:53

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

’in kurucusu hayatını kaybetti. Babacan, Holding’in Onursal Başkanı olarak görev yapıyordu. Fehmi Babacan’ın cenazesi, bugün ikindi namazında Florya Basınköy Cami’sinden kaldırılacak. Peki

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

'in kurucusu hayatını kaybetti. Holding'den yapılan açıklamaya göre, 16 yılı aşan deneyiminden aldığı güçle sektöre çok sayıda proje kazandıran Babacan Holding'in mihenk taşı olan Fehmi Babacan, Holding'in Onursal Başkanı olarak görev yapıyordu.

FEHMİ BABACAN'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Fehmi Babacan'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Florya Basınköy Cami'sinden kaldırılacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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