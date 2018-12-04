Babacan Holding'in kurucusu Fehmi Babacan hayatını kaybetti. Holding'den yapılan açıklamaya göre, 16 yılı aşan deneyiminden aldığı güçle sektöre çok sayıda proje kazandıran Babacan Holding'in mihenk taşı olan Fehmi Babacan, Holding'in Onursal Başkanı olarak görev yapıyordu.
FEHMİ BABACAN'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Fehmi Babacan'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Florya Basınköy Cami'sinden kaldırılacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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