Engelliye 50 bin TL hibe Kendi işini kurmak isteyen engellilere 50 bin lira hibe destek imkanı var. 2019 1. dönem hibe programı için başvurularda sona yaklaşıldı. 7 Aralık’ı kaçırmayın...

Engellilerin istihdamı desteklenirken, kendi işini kurmak isteyenlere de hibe destek imkanı sunuluyor. Aile, Çalışma ve 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işlerini kurmaları için 50 bin lira hibe desteği sunduklarını belirterek, "Uygulamanın başladığı 2014'ten bugüne kadar bin 326 engelli hibe destekten faydalandı" dedi.



NASIL BAŞVURULUYOR?

Bu arada 2019/1. dönem hibe programına ilişkin başvuru rehberi www.iskur.gov.tr adresinde yayınlanırken; başvuru süresi 7 Aralık'ta sona erecek. Hibe programı için yüzde 40 engelli olma şartı aranıyor. Adaylar, İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan proje başvuru rehberini doldurarak girişimcilik sertifikalarıyla birlikte il müdürlüklerine başvurabiliyor. istihdamı desteklenirken, kendi işini kurmak isteyenlere deimkanı sunuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Engellilere bu kapsamdahibe desteği sağlanıyor.engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işlerini kurmaları içinsunduklarını belirterek, "Uygulamanın başladığı 2014'ten bugüne kadarengelli hibe destekten faydalandı" dedi.Bu arada 2019/1. dönem hibe programına ilişkin başvuru rehberiadresinde yayınlanırken; başvuru süresi'ta sona erecek. Hibe programı için İŞKUR 'a kayıtlı 18 yaşından büyük, en azolma şartı aranıyor. Adaylar, İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanangirişimcilik sertifikalarıyla birlikte il müdürlüklerine başvurabiliyor. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER