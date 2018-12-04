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Engelliye 50 bin TL hibe

Kendi işini kurmak isteyen engellilere 50 bin lira hibe destek imkanı var. 2019 1. dönem hibe programı için başvurularda sona yaklaşıldı. 7 Aralık’ı kaçırmayın...

Engelliye 50 bin TL hibe
Engellilerin istihdamı desteklenirken, kendi işini kurmak isteyenlere de hibe destek imkanı sunuluyor. Aile, Çalışma ve Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Engellilere bu kapsamda 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işlerini kurmaları için 50 bin lira hibe desteği sunduklarını belirterek, "Uygulamanın başladığı 2014'ten bugüne kadar bin 326 engelli hibe destekten faydalandı" dedi.

NASIL BAŞVURULUYOR?
Bu arada 2019/1. dönem hibe programına ilişkin başvuru rehberi www.iskur.gov.tr adresinde yayınlanırken; başvuru süresi 7 Aralık'ta sona erecek. Hibe programı için 'a kayıtlı 18 yaşından büyük, en az yüzde 40 engelli olma şartı aranıyor. Adaylar, İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan proje başvuru rehberini doldurarak girişimcilik sertifikalarıyla birlikte il müdürlüklerine başvurabiliyor.
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