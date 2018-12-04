Motorin pompa fiyatında yeni bir indirim daha bekleniyor.
Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin fiyatında ise şu an için bir değişim beklenmiyor.
İstanbul'da motorinin litresi ortalama 6 liradan, benzinin litresi ise 6 lira 14 kuruştan satılıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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