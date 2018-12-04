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  • 04.12.2018 09:12
  • Son Güncelleme: 04.12.2018 09:56

Araç sahiplerine müjde! de yeni indirim

haberi... Araç sahiplerine indirim müjdesi geldi. Yapılan son dakika açıklamasına göre, fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 8 kuruşluk indirim yapılacak.

Araç sahiplerine müjde! Motorinde yeni indirim

pompa fiyatında yeni bir indirim daha bekleniyor.

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin fiyatında ise şu an için bir değişim beklenmiyor.

İstanbul'da motorinin litresi ortalama 6 liradan, benzinin litresi ise 6 lira 14 kuruştan satılıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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