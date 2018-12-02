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Kart 100 bine ulaştı

TESK Kart 100 bine ulaştı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa birçok sektörde indirim sağlayan Kart'ın 1. yılını doldurduğunu ve kullanıcı sayısının 100 bine yaklaştığını bildirdi. TESK kart ile esnaf çeşitli indirimler kazanıyor.

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