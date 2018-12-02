Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa birçok sektörde indirim sağlayan TESK Kart'ın 1. yılını doldurduğunu ve kullanıcı sayısının 100 bine yaklaştığını bildirdi. TESK kart ile esnaf çeşitli indirimler kazanıyor.
- Ekonomi
- 02.12.2018
- Gazete
TESK Kart 100 bine ulaştı
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