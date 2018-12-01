Tapuda düşük rayice son Gayrimenkul alım satımlarında uygulanması planlanan Taşınmaz Değerleme Sistemi ile önemli bir vergi kaybı önlenirken, vergisini veren müteahhit ve konut sahibi ile vermeyenler arasındaki haksızlığın da önüne geçilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tapu devirlerinde gerçek değer üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak Taşınmaz Değerleme Sistemi'nin gelecek yıl uygulamaya alınacağını açıkladı. Buna göre; tapu devirlerinde ödenecek harç oranları, gayrimenkul ve bulunduğu bölge hakkında yapılan değerleme göz önünde bulundurularak belirlenecek. Bağımsız değerleme kuruluşları tarafından yapılacak değerleme çalışması, bakanlığın kurduğu komisyon tarafından değerlendirilecek ve doğru bulunması halinde, tapu devri bu rakam üzerinden gerçekleştirilecek. Sistem ilk olarak 2 pilot şehirde uygulanmaya başlanacak. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, uygulamanın hem üreticiler hem de alıcılar arasında adaleti sağlayacağını ve devletin vergi kaybının önleneceğini bildirdi. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, markalaşmış gayrimenkul firmaları satışlarında gerçek değer gösterirken, küçük firmaların düşük değer gösterdiğini belirterek, uygulamanın haksız rekabeti önleyeceğini vurguladı. Özyurt, "Şu anda 250 bin dolarlık gayrimenkul alımında vatandaşlık hakkı verilmesi için lisanslı eksper raporu isteniyor.



Aynı şey tüm tapular için de istenebilir " dedi. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİ-DER)

Başkanı Melih Tavukçuoğlu, uygulamayla önemli bir vergi kaybı önlenirken, vergisini veren müteahhit ve konut sahibi ile vermeyenler arasındaki haksızlığın giderileceğini ifade etti.



KAYIP 6 MİLYAR DOLAR

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise gayrimenkul devirlerinde eksik beyan edilen veya beyan edilmeyen değerler nedeniyle bir yılda oluşan tapu harcı, KDV ve gelir vergisi kaybının 6-7 milyar dolarları bulduğunu söyledi. Taş, yeni sisteme geçilirken tapu harçlarının düşürülmesi gerektiğini de dile getirdi.



YAVUZ KARAMAN