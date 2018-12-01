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  • 01.12.2018 10:07

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı

Sisteme kaydını yaptıramayan çiftçiler, 31 Aralık 2018'e kadar müracaatta bulunabilecek.

On binlerce kişiye iyi haber! O süre uzatıldı

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için müracaat süresi 31 Aralık 2018'e uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 30 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2018 üretim yılı ÇKS kaydını 30 Haziran'a kadar yaptıramayan çiftçiler için süre 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldı.

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