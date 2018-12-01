3S Kale Holding'in İstanbul Avcılar'da hayata geçirdiği 3S Firuze Konakları'nda yaşam başladı. Avcılar'ın E-5 aksındaki en büyük olarak gösterilen 3S Firuze Konakları'nda, 28 bin metrekare arsa üzerinde 523 adet konut ve 45 mağaza yer alıyor. 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçeneklerinin bulunduğu projede daire fiyatları 474 bin liradan başlıyor. Şirket bünyesinde 48 ay, sıfır faiz imkanıyla satılan evler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanıyor. İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsüne yakınlığıyla yüksek kiralama potansiyeline sahip olan proje, E-5, Metrobüs durağı ve yapımı planlanan Yenikapı- Büyükçekmece Metrosu'na yürüme mesafesinde bulunuyor.
- Ekonomi
- 01.12.2018
- Gazete
3S Firuze Konakları'nda yaşam başladı
- Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emekli maaşları ile ilgili emsal karar
- Bakan Albayrak: Tüm saldırıları püskürttük
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.