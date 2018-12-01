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3S 'nda yaşam başladı

3S Firuze Konakları'nda yaşam başladı
3S Kale Holding'in 'da hayata geçirdiği 3S Firuze Konakları'nda yaşam başladı. Avcılar'ın aksındaki en büyük olarak gösterilen 3S 'nda, 28 bin metrekare arsa üzerinde 523 adet konut ve 45 mağaza yer alıyor. 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçeneklerinin bulunduğu projede daire fiyatları 474 bin liradan başlıyor. Şirket bünyesinde 48 ay, sıfır faiz imkanıyla satılan evler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanıyor. Avcılar kampüsüne yakınlığıyla yüksek kiralama potansiyeline sahip olan proje, E-5, Metrobüs durağı ve yapımı planlanan Yenikapı- Büyükçekmece Metrosu'na yürüme mesafesinde bulunuyor.

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