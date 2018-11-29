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Şehir dışına gidene 140 bin TL

Şehir dışına gidene 140 bin TL
Doğum oranı her yıl giderek azalan ve yaşlı nüfusu artan Japonya, son 22 yıldır büyük göç alan kenti Tokyo'da nüfus planlaması için ilginç bir yönteme başvurmayı düşünüyor. hükümeti, başkent 'dan taşınanlara 140 bin liralık destek paketi sunmayı planlıyor. Ödeme, taşınma masraflarını karşılayacak.

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