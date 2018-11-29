Şehir dışına gidene 140 bin TL

Doğum oranı her yıl giderek azalan ve yaşlı nüfusu artan Japonya, son 22 yıldır büyük göç alan kenti Tokyo'da nüfus planlaması için ilginç bir yönteme başvurmayı düşünüyor. Japonya hükümeti, başkent Tokyo'dan taşınanlara 140 bin liralık destek paketi sunmayı planlıyor. Ödeme, taşınma masraflarını karşılayacak.
- Ekonomi
- 29.11.2018
- Gazete
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