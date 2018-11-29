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- 2019'da 3.5 saat

İstanbul-izmir 2019'da 3.5 saat
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt, , , otoyolunda hizmete açılan Osmangazi Köprüsü'ne ilaveten bağlantı yollarının 270 kilometresinin hizmete açıldığını belirterek, "2019'da tamamen bitirmeyi ve 8-9 saat süren İstanbul, İzmir yolculuğunu 3.5 saate çekerek, büyük bir hizmeti tamamlayacağız" diye konuştu.

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