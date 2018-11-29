İstanbul-izmir 2019'da 3.5 saat

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt, İstanbul, Bursa, İzmir otoyolunda hizmete açılan Osmangazi Köprüsü'ne ilaveten bağlantı yollarının 270 kilometresinin hizmete açıldığını belirterek, "2019'da tamamen bitirmeyi ve 8-9 saat süren İstanbul, İzmir yolculuğunu 3.5 saate çekerek, büyük bir hizmeti tamamlayacağız" diye konuştu.
- Ekonomi
- 29.11.2018
- Gazete
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