Devlet kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan personel kurum değiştirmek için 1 yıllık süreyi beklemeyecek. Devlet Personel Başkanlığı; binlerce sözleşmeli personel için bir ay önceden kendi isteğiyle sözleşmenin yenilenmemesi durumunda 1 yıllık bekleme süresine tabi olmadığı yönünde görüş verdi. Sözleşmeli personelin 1 yıllık bekleme süresi kalktı.
- Ekonomi
- 28.11.2018
- Gazete
Sözleşmeliye iyi haber
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- Dolarda son durum!
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