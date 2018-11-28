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Sözleşmeliye iyi haber

Sözleşmeliye iyi haber
Devlet kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan kurum değiştirmek için 1 yıllık süreyi beklemeyecek. Personel Başkanlığı; binlerce sözleşmeli personel için bir ay önceden kendi isteğiyle sözleşmenin yenilenmemesi durumunda 1 yıllık bekleme süresine tabi olmadığı yönünde görüş verdi. Sözleşmeli personelin 1 yıllık bekleme süresi kalktı.

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