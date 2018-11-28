Lüksün zirvesi

Celebrity Cruises'in yeni milyar dolarlık gemisi Celebrity Edge, yolcularına lüksün konforunu yaşatacak. Fransa'da inşa edilen, 31 Ekim'de denize inen gemi, ilk seferine çıkmaya hazırlanıyor. Florida'da demirleyen gemi, ay başında Karayip turlarına başlayacak, 2019'un ilkbaharında da Akdeniz yolculukları için Atlantik'e doğru yola çıkacak. Celebrity Edge'de ihtişam gemiye girişte başlıyor. Girişte yolcuları 700'den fazla LED ışığı içeren 7 tonluk avize karşılıyor. Geminin en önemli özelliği ise Magic Carpet platformu. 90 ton ağırlığındaki bu platform, geminin dışında aşağı yukarı hareket ediyor. Çatı bahçesi yıldızlar altında sinema keyfi imkanı sunuyor, 3 bin yolcu kapasiteli gemide, kabinlerde zeminden tavana cam bulunuyor. Geminin fiyat tarifesi de açıklandı. 7 gece Karayip turu 869 ile 7 bin 899 dolar arasında.
● Genişliği 39 metre.
● 3 bin yolcu kapasiteli.
● 5 bin metrekareden büyük 2 süiti, 6 Edge villası, bin 578 metrekarelik 1 penthouse dairesi, 29 restoranı var.
● Genişliği 39 metre.
● 3 bin yolcu kapasiteli.
● 5 bin metrekareden büyük 2 süiti, 6 Edge villası, bin 578 metrekarelik 1 penthouse dairesi, 29 restoranı var.
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