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İşsize ayda 2 bin 10 TL

Yeni yılda işsizlere verilen maaş artacak. Artışı yeni belirleyecek. Asgari ücret net 2 bin liraya çıkarsa, işşizlik maaşı 2 bin 10 lirayı bulacak.

İşsize ayda 2 bin 10 TL
Ocak ayıyla birlikte herkesin geliri artacak. Özellikle asgari ücretteki artış şimdiden merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak 2019 yılında geçerli olacak yeni i belirleyecek. Yeni net asgari ücret için 2 bin lira (brüt 2 bin 532) seviyesi konuşuluyor. Asgari ücretteki artış, işsizlere 10 aya varan süreyle verilen işsiklik maaşını da artıracak.

OCAK'TA ZAM GELECEK
maaşı halen en düşük 805,63, en yüksek bin 611,28 lira olarak uygulanırken, bu tutarlar da asgari ücret zammıyla yükselecek. Brüt asgari ücret 2 bin 532 lira olursa; işsizlere verilen en düşük maaş bin 5 lira 11 kuruşa, en yüksek maaş da 2 bin 10 lira 23 kuruşa çıkacak.

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