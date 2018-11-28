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'den lüks arabası

Bebeğinizi bu arabada taşımak istiyorsanız 28 bin lirayı gözden çıkarmalısınız.

Onun arabası var!
Lüks araba markası Aston Martin'in markası işbirliğiyle piyasaya çıkardığı arabaları, fiyatları ile dudak uçuklatıyor. Bebeğinizin 007 ile aynı marka arabaya binmesini isterseniz, 27 bin 999 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çift yönlü kullanım, portbebe seçeneği ve tamamen yatan koltuğu ile Silver Cross bebek arabası, dünyanın önde gelen tasarımcıları tarafından tasarlandı. Birçok parçası elle üretilen araba, ultra hafif magnezyumdan yapıldı. Arabanın oturma astarı, dünyanın en iyi tabakhane ustaları tarafından yüzde 100 koyun derisinden imal edildi.

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