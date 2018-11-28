Lüks araba markası Aston Martin'in Silver Cross markası işbirliğiyle piyasaya çıkardığı bebek arabaları, fiyatları ile dudak uçuklatıyor. Bebeğinizin 007 James Bond ile aynı marka arabaya binmesini isterseniz, 27 bin 999 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çift yönlü kullanım, portbebe seçeneği ve tamamen yatan koltuğu ile Silver Cross Aston Martin bebek arabası, dünyanın önde gelen tasarımcıları tarafından tasarlandı. Birçok parçası elle üretilen araba, ultra hafif magnezyumdan yapıldı. Arabanın oturma astarı, dünyanın en iyi tabakhane ustaları tarafından yüzde 100 koyun derisinden imal edildi.
- Ekonomi
- 28.11.2018
- Gazete
Aston Martin'den lüks bebek arabası
Bebeğinizi bu arabada taşımak istiyorsanız 28 bin lirayı gözden çıkarmalısınız.
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