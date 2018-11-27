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  • 27.11.2018 12:00

Dev market zincirine binlerce liralık vurgun şoku

Ülke genelinde binlerce mağazası bulunan marketler zincirinin Bursa’daki deposundan yaklaşık 200 bin liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. TIR şoförü tarafından kendi bünyelerindeki mağazalara dağıtılması gereken malzemelerin aralarında İnegöl’ün de bulunduğu birçok markete satıldığı ortaya çıktı, TIR şoförü gözaltına alındı.

Dev market zincirine binlerce liralık vurgun şoku

Edinilen bilgiye göre, marketler zincirinin Bursa Demirtaş'taki deposundan bağlı marketlere ürün dağıtımı yapan TIR şoförü, marketlere eksik ürün bırakarak, kalan ürünleri Bursa merkez ve İnegöl'deki bazı marketlere sattı. Bir süreden beri devam eden durum bağlı marketlerden birinde yapılan sayım ile ortaya çıktı.

Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine TIR şoförü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoförün ifadesi doğrultusunda hırsızlık ürünlerini sattığı marketlerde incelemelerde bulunuldu. Şoförün bu yolla yaklaşık 200 bin liralık vurgun yaptığı belirtildi.

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