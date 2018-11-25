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  • 25.11.2018 11:57
  • Son Güncelleme: 25.11.2018 12:25

yaptırmak için son gün 30 Kasım

Genel sağlık sigortasından yararlanmaları için gençlere yaptırmaları konusunda uyarıda bulunan Genel Başkanı , “Genel sağlık sigortasına tabii olan gençlerimiz 30 Kasım’a kadar gelir testlerini yaptırmayı unutmamalı” dedi.



Torba yasa ile genel sağlık sigortası prim borçlarını yapılandıranların 30 Kasım'a kadar gelir testiyaptırması gerektiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, ne kadar prim ödeyeceklerini belirlemek için 30 Kasım'a kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmayı unutmamalı.

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