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Gulf personeli barınaktaki hayvanları da unutmadı

Gulf personeli barınaktaki hayvanları da unutmadı
Gulf Sigorta çalışanlarından oluşan 40 kişilik gönüllü grubu 'Bir Sigortacı Bir Can Dostu' diyerek hayvan barınağını ziyaret etti. Şirketin genel merkezi önünden barınağa araç ve bisiklet konvoyu ile giden Gulf Sigorta çalışanları, topladıkları bağışlarla 1 tondan fazla mama alarak can dostlarımıza götürdü. Barınakta 2 saati aşan bir süre geçiren ve hayvanları elleriyle besleyen gönüllüler grubu, şunları söyledi: "Soğuk havaya inat, birlikte güçlü ve sıcak bir zincir oluşturduk. Duyarlı bir takım olmanın haklı gururunu hissettik. Ziyaret süresince sadece mama yardımı yapmış olmanın mutluluğunu değil, aynı zamanda can dostlarımız ile vakit geçirerek sevildiklerini hissettirmek gibi paha biçilemez bir duygu yaşadık."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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