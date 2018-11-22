Bugünkü
Takvim

Oyuna gelmeyin

’ adıyla düzenlenen kampanyalar vatandaşların cebini hedefledi. Birçok firma önce fiyatlarını artırdı. Cuma günü ise ‘indirim’ yalanıyla satışa sunacak.

Oyuna gelmeyin
Mağaza vitrinlerini boy boy kaplayan 'Efsane İndirim' afişleri tüketiciyi cezbederken, uzmanlardan 'oyuna gelmeyin' uyarıları yapıldı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bu tür alışveriş günlerinde önce maliyetlerin yükseltilerek fiyatların şişirildiğini, sonra da 'indirim' adı altında yeniden pazarlandığını vurguladı. Palandöken, "Stokları tüketmek için 'fırsat', 'indirim günü', 'kapatıyoruz' gibi satış teknikleri uygulanıyor. Vatandaşlarımız bu tür aldatmacalara itibar etmemeli. Fiyatları takip ederek bildikleri ürünleri almalı" dedi. Palandöken, yapılanın önce 3-5 kat etiket koyup sonra indirim adıyla halkı kandırmak olduğunu, bunun bir haksız kazanç anlamına geldiğini söyledi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise bir hafta boyunca ürünlerde yüzde 25 ile 80 arasında indirimlerin uygulanacağı 'Efsane İndirim' kampanyasıyla, markaların stoklarını eritme imkanı bulacağını anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriOyuna gelmeyin
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar