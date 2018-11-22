Mağaza vitrinlerini boy boy kaplayan 'Efsane İndirim' afişleri tüketiciyi cezbederken, uzmanlardan 'oyuna gelmeyin' uyarıları yapıldı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bu tür alışveriş günlerinde önce maliyetlerin yükseltilerek fiyatların şişirildiğini, sonra da 'indirim' adı altında yeniden pazarlandığını vurguladı. Palandöken, "Stokları tüketmek için 'fırsat', 'indirim günü', 'kapatıyoruz' gibi satış teknikleri uygulanıyor. Vatandaşlarımız bu tür aldatmacalara itibar etmemeli. Fiyatları takip ederek bildikleri ürünleri almalı" dedi. Palandöken, yapılanın önce 3-5 kat etiket koyup sonra indirim adıyla halkı kandırmak olduğunu, bunun bir haksız kazanç anlamına geldiğini söyledi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise bir hafta boyunca ürünlerde yüzde 25 ile 80 arasında indirimlerin uygulanacağı 'Efsane İndirim' kampanyasıyla, markaların stoklarını eritme imkanı bulacağını anlattı.