Zora düşen firmaya maaş desteği

Geçici olarak kısmen veya tamamen üretimini durdurmak zorunda kalan işletmelerin işçi çıkarmadan sıkıntılı dönemi atlatmalarına olanak sağlayan kısa çalışma ödeneği kolaylaştı. Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kur saldırısı gibi dışsal etkilerden kaynaklı dönemsel durumlar da 'zorlayıcı sebep' tanımı kapsamına alındı. Dışsal etkilerden kaynaklı dönemsel olarak nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı yaşanması halinde kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılabilecek. Kısa çalışma talepleri iş müfettişlerince uygunluk tespiti yapılması amacıyla Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilecek. Müfettişlerin tespite ilişkin sonuçları, İŞKUR'a iletilecek. Kısa çalışma yapan işçinin maaşı en fazla 3 ay ödeniyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor.
- Ekonomi
- 20.11.2018
- Gazete
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