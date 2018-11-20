5G’de hedef 2020

Ülkemiz 5G ile dünyada bir ilke imza atma yolunda ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Biz 5G'yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programımızı yaptık. 2020'de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz" dedi. 5G ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında 17 firmanın yabancı ürüne gerek kalmayacak şekilde tüm iletişim sistemlerini yerli ürün olarak piyasaya çıkarmak üzere güçlerini birleştirdiğini belirten Turhan, TÜBİTAK'ın da destek vermesini teminen imzaların atıldığını söyledi.
Turhan, yaklaşık 253 milyon lira yatırımla gerçekleştirilecek 5G sistemlerinin tamamen yerli ürün olarak piyasaya çıkarılacağına işaret ederek, "Sistem Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell tarafından da desteklenmekte. 5G Vadimiz'de yeni nesil haberleşme teknolojileriyle birlikte ODTÜ ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun birlikte yürüttüğü birtakım işletim firmalarınca desteklenen bir ortamda çalışmalar sürdürülüyor" diye konuştu. Programlarını 5G'yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için yaptıklarını dile getiren Turhan, şunları kaydetti: "Dünya 5G'ye 2022'de geçmeyi planlıyor. Güney Kore bu konuda çalışmaları hızlı yürütüyor. Biz 2020'de 5G'yi topluma sunmayı planlıyoruz."
'İLK BİZ KULLANACAĞIZ'
Bakan Turhan, "5G, daha hızlı, yüksek kapasiteli hızda internet, iletişim hizmeti ve daha çok sektöre hizmet verme imkanını gündeme getiriyor. Bunları yaptığımızda bu teknolojiyi ilk defa kullanan ülke konumuna gelmiş olacağız" dedi.
Turhan, yaklaşık 253 milyon lira yatırımla gerçekleştirilecek 5G sistemlerinin tamamen yerli ürün olarak piyasaya çıkarılacağına işaret ederek, "Sistem Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell tarafından da desteklenmekte. 5G Vadimiz'de yeni nesil haberleşme teknolojileriyle birlikte ODTÜ ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun birlikte yürüttüğü birtakım işletim firmalarınca desteklenen bir ortamda çalışmalar sürdürülüyor" diye konuştu. Programlarını 5G'yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için yaptıklarını dile getiren Turhan, şunları kaydetti: "Dünya 5G'ye 2022'de geçmeyi planlıyor. Güney Kore bu konuda çalışmaları hızlı yürütüyor. Biz 2020'de 5G'yi topluma sunmayı planlıyoruz."
'İLK BİZ KULLANACAĞIZ'
Bakan Turhan, "5G, daha hızlı, yüksek kapasiteli hızda internet, iletişim hizmeti ve daha çok sektöre hizmet verme imkanını gündeme getiriyor. Bunları yaptığımızda bu teknolojiyi ilk defa kullanan ülke konumuna gelmiş olacağız" dedi.
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