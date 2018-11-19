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Yatırım üssü

Dünya sosyetesinin yatları ’da yapılıyor. 10 ayda 15 yat denize indi, 110 milyon dolar geldi. Yıl sonuna kadar 10 yat daha eklenecek, 40 milyon doları aşkın para gelecek.

Yatırım üssü
Dünyanın en önemli üç ultra yapım merkezinden biri olan Bölge'de denize indirilen yat sayısı, bu yıl Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanan 15 yatla birlikte 381'e yükseldi. İşleticisi (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses ise Antalya'da 2000'li yıllardan itibaren gelişen yat sektöründe bugüne kadar 7 bin 79 metre uzunluğa sahip toplam 381 süper lüks yat üretilerek yurt dışına satıldığını, toplamda 1 milyar 67 milyon dolar gelir sağlandığını açıkladı.



OTOYU 3'E KATLIYOR
Son yıllarda bakım-onarım merkezi haline de dönüşen Serbest Bölge'de 2008'den sonraki dönemde toplam 96 yatın bakım- onarımının yapıldığına değinen Gürses, 13'ünün bakımonarımının devam ettiğini, 29 milyon 619 bin dolar gelir sağlandığını dile getirdi. Antalya Serbest Bölge İşadamları Derneği (ASBİAD) Başkanı Emre Sandan da bir otomobilin kilosundan 16- 17 dolar gelir sağlanırken, süper yatın kilosundan 48 dolar gelir elde edildiğini belirtti.

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