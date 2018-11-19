TürkAkım’ın deniz etabı tamam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji işbirliğindeki önemli bir adımı bugün İstanbul'da birlikte atacak. İki lider, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Güneydoğu Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım'ın deniz etabının bitişiyle ilgili törene katılacak. Kıyıköy açıklarındaki Pioneering Spirit gemisine canlı bağlantı kurarak son borunun kaynağı gerçekleştirilecek. İki lider, işbirliğine dair önemli mesajlar verecek. 7 milyar dolara mal olacak TürkAkım'ın deniz kesimi, Karadeniz tabanında birbirine paralel olarak ilerleyen 930 kilometre uzunlukta iki boru hattından oluşuyor.
Hasan AY
Hasan AY
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