Zorunlu hale geldi! Menüye alerjeni koymayan yandı

Tarım ve Orman Bakanlığı lokanta, restoran ve kafe gibi toplu tüketim yerlerindeki menülerde, tüketicilere sunulan gıdanın adının yanında, alerjen bileşenlerinin belirtilmesini zorunlu hale getirdi. Bakanlık bu bileşenleri müşteriye sunmayan yerlere de 2019 yılı sonu itibarıyla ceza kesecek. Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Yılı Bütçe Sunum kitapçığında yer alan ayrıntılara göre alerjen bileşenler arasında gluten içeren gıdalar, kabuklular ve ürünleri, yumurta ve ürünleri, balık ve balık ürünleri, yerfıstığı ve ürünleri, soya fasulyesi ve ürünleri, süt ve süt ürünleri, sert kabuklu meyveler, kereviz ve ürünleri, hardal ve ürünleri, susam tohumu ve ürünleri, kükürt dioksit ve sülfitler, acı bakla ve ürünleri, yumuşakçalar ve ürünleri yer alıyor. Ayrıca gıdanın bileşiminde etil alkol ve domuzdan elde edilen madde bulunması durumunda da aynı şekilde tüketiciler net olarak bilgilendirilecek. Bu bilgiler tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde menüler, yazı tahtaları, broşür benzeri araçlar vasıtasıyla tüketiciye sunulacak.