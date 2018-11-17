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  • 17.11.2018 14:32
  • Son Güncelleme: 17.11.2018 14:33

Dünyanın en pahalı zeytinyağı! Fiyatı dudak uçuklattı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediye tarafından düzenlenen müzayedede, bin 800 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı.

Dünyanın en pahalı zeytinyağı! Fiyatı dudak uçuklattı

Seferihisar Belediyesi tarafından dört gün süren Tarım Günleri'nin ikinci gününde, Teos Antik Kenti'nde 3. zeytinyağı müzayedesi gerçekleştirildi. Müzayedede bin 800 yıllık Umay Nine isimli zeytin ağacından elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya satıldı. Satıştan elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak verilecek.

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