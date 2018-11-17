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  • 17.11.2018 09:33

17 Kasım: Bugün , ne kadar?

dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 343,00 lira, Cumhuriyet altını 1.404,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 210,00 liradan işlem gördü. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Kasım ...

Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Kasım güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
210,12
210,30

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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