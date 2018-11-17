Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Kasım güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

210,12

210,30