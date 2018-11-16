Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 319,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,33, holding endeksi de yüzde 1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,36 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,23 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançları ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteğiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vererek 93.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 92.500 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.