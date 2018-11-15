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Emekliye 3'lü formül

12.3 milyon emeklinin Ocak mına 2 adım kaldı. 4 aylık yüzde 12.26 çıkarken, artış oranı için 3 farklı tahmin var. Bu tahminlere göre ve Bağ-Kur’luların zammı değişiyor

Emekliye 3'lü formül
Yaklaşık 12.3 milyon emekli için Ocak ayı olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin alacağı zammı, memur emeklilerine ise yüzde 4'lük artışa ilaveten yansıtılacak enflasyon farkını gösterecek. 4 aylık a göre ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 çıkarken, memur emeklilerinin artışı da yüzde 8.76 enflasyon farkıyla yüzde 12.76'ya ulaştı.

● 2019 programına göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olacak. Bu durumda Ocak'ta yüzde 4 artış ve 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 11.15 (yüzde 4 zam+ yüzde 7.15 enflasyon farkı) olarak gerçekleşecek.

● Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 13.12, memur emeklilerinin maaşına da yüzde 13.62 (yüzde 4 zam + yüzde 9.62 enflasyon farkı) artış yansıtılacak.

● Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketine göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.78 olacak. Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.28'e (yüzde 4 artış + yüzde 10.28 enflasyon farkı) ulaşacak.


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