İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldıklarını açıkladı.
Uysal yaptığı açıklamada, "Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldık. İndirim 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak" dedi.
Mevlüt Uysal barajlardaki doluluk oranının iyi seviyede olduğunu da kaydetti.
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