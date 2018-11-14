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  • 14.11.2018 15:04
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 15:43

: İstanbul'da su fiyatlarında indirim

İBB, il genelinde su fiyatlarına yüzde 15 indirim yapıldığını açıkladı

İstanbulda su fiyatlarında indirim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldıklarını açıkladı.

Uysal yaptığı açıklamada, "Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldık. İndirim 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak" dedi.

Mevlüt Uysal barajlardaki doluluk oranının iyi seviyede olduğunu da kaydetti.

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