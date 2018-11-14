En yeni Airbus

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın yeni uçak serisi A220'nin tanıtımı, Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Uçağın İstanbul'a ilk kez gelişi nedeniyle düzenlenen toplantıya katılan Airbus Kabinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Christine De Gagne, uçağın kabinde sınıfının en geniş koltuklarına sahip olduğunu anlattı. Uçaktaki pencerelerin geniş olmasının uçuş korkusunu azalttığını savunan Gagne, bu modelin havayolu şirketlerinden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Gagne, 'A220' serisinin 402 kesinleşmiş uçak siparişi olduğunu kaydederek, "47 uçağı teslim ettik. 355 tanesini de hazırlanıyoruz" dedi.
● 141 yolcu kapasitesine sahip.
● 3+2 olmak üzere 5 koltukluk sıralardan oluşan geniş oturma koltukları bulunuyor.
● 5 bin 920 kilometrelik bir menzili bulunuyor.
● Rakiplerine göre yüzde 20 daha tasarruflu yakıt performansına sahip olduğu belirtiliyor.
● 141 yolcu kapasitesine sahip.
● 3+2 olmak üzere 5 koltukluk sıralardan oluşan geniş oturma koltukları bulunuyor.
● 5 bin 920 kilometrelik bir menzili bulunuyor.
● Rakiplerine göre yüzde 20 daha tasarruflu yakıt performansına sahip olduğu belirtiliyor.
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