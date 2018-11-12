Türkiye'den Dünya Bankası ile dev anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Kamudaki enerji verimliliği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardık" dedi.Detaylar geliyor...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Kamudaki enerji verimliliği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardık" dedi.Detaylar geliyor...
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