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  • Ekonomi
  • 12.11.2018 11:37

Türkiye'den Dünya Bankası ile dev anlaşma

Türkiyeden Dünya Bankası ile dev anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Kamudaki enerji verimliliği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardık" dedi.

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