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  • 12.11.2018 09:45
  • Son Güncelleme: 12.11.2018 10:18

sektörüne - dopingi

Son dönemde satışlarda azalma görülen ve daralma eğiliminde olan sektörü indirimi sonrası yeniden canlandı.

Otomotiv sektörüne ÖTV-KDV dopingi

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarının eylül ayında yüzde 68, ekim ayında ise yüzde 77 daralmasıyla birlikte 1 Kasım'da devreye giren ÖTV ve KDV indirimleri hem vatandaşın hem de otomotiv sektörünün yüzünü güldürdü.

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