Otomotiv sektörüne ÖTV-KDV dopingi

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarının eylül ayında yüzde 68, ekim ayında ise yüzde 77 daralmasıyla birlikte 1 Kasım'da devreye giren ÖTV ve KDV indirimleri hem vatandaşın hem de otomotiv sektörünün yüzünü güldürdü.
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Otomobil ve hafif ticari araç satışlarının eylül ayında yüzde 68, ekim ayında ise yüzde 77 daralmasıyla birlikte 1 Kasım'da devreye giren ÖTV ve KDV indirimleri hem vatandaşın hem de otomotiv sektörünün yüzünü güldürdü.
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