  • Ekonomi
  • 09.11.2018 09:05
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 09:05

ın hegemonyası sona erecek

Varlık yönetimi konusunda dünyanın önde gelen markalarından olan BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, ın hegemonyasının sonsuza kadar sürmeyeceğinin altını çizdi.

Doların hegemonyası sona erecek

Singapur'da düzenlenen Yeni Ekonomi Forumu'nda konuşan Fink, Federal Hükümeti'nin ağır borç yükü altında olduğuna ve lerin yükseldiğine dikkat çekerek bu durumda daha önce ABD'ye borç verenlerin yavaş yavaş ortadan kaybolacağını ifade etti. Fink konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sorun şu ki çok büyük açıklarımız var. Ancak şu anda dünya çapında bize borç verenlerle kavga ediyoruz. Genellikle kreditörlerinizle kavga etmenin sonu pek iyi olmaz. Amerika'nın açıklarının yüzde 40'ı dışardan finanse ediliyor. Başka hiçbir ülke bu ayrıcalığa sahip değil."

Yaklaşık 6,4 trilyon lık varlığı yöneten BlackRock'ın CEO'su Fink, borç ve faiz artışlarının devamı halinde hisse senedi piyasalarının da hasar görmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. King, "Artan açıklar nedeniyle borcumuz da yükselecek ve yatırımcılar daha çok faiz talep edecek" diye konuştu.

ABD açıklarının kapatılması i satılan hazine borç senetlerinin (bonu-tahvil) en büyük yatırımcıları arasında Çin ve yer alıyor.

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