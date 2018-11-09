  • Ekonomi
  • 09.11.2018 11:41
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 11:41

fiyatları bugün: 9 Kasım fiyatı, gram altın fiyatı serbest piyasada ne kadar? Güncel rakamlar...

fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor.Altının gram fiyatı, dün Türk lirasındaki değer kaybına etkisiyle 215,6 liraya kadar yükselse de ons altındaki geri çekilmeyle günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 214,8 liradan tamamladı. fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Kasım bugün güncel ...

Altın fiyatları doların yüksek seyir izlemesiyle bir haftanın dip seviyesine gerilerken, Ağustos'tan bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,218.08 dolar ile 1 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 düşüşle 1,218.23 dolara gerilemiş durumda. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 9 KASIM 2018

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI
212,74
213,04

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
216,17
216,24

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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