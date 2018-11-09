Altın fiyatları doların yüksek seyir izlemesiyle bir haftanın dip seviyesine gerilerken, Ağustos'tan bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,218.08 dolar ile 1 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 düşüşle 1,218.23 dolara gerilemiş durumda. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 9 KASIM 2018
Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.
GRAM ALTIN FİYATI
212,74
213,04
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
216,17
216,24
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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