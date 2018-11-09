Altın fiyatları doların yüksek seyir izlemesiyle bir haftanın dip seviyesine gerilerken, Ağustos'tan bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,218.08 dolar ile 1 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 düşüşle 1,218.23 dolara gerilemiş durumda. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 9 KASIM 2018

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

212,74

213,04

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

216,17

216,24