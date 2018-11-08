Eşine yardım için gitti, patron oldu

Ordu'da yaşayan 3 çocuk annesi Saliha Öztürk, koltuk tamiri ve döşemeciliği yapıyor. Eşine yardım için gittiği işyerini devralan Öztürk, dükkanda ustalık yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Kendisinin bu işe aile ekonomisine destek amaçlı başladığını aktaran Öztürk, "Başarılı olduğumu görünce de daha iyilerini yapabilmek adına kurslara katıldım. Avrupa Birliği'nin kadın girişimciler sertifikasını aldım. KOSGEB'e başvurup sertifikamı aldıktan sonra makine ekipmanlarımızı yeniledik. Başardıkça, adım adım güzel yerlere geldiğimi düşünüyorum" dedi. Kadın döşemeci olarak görenlerin ilk başlarda şaşırdığını kaydeden Öztürk, bu mesleği kadınların daha güzel yapacağına inandığını da söyledi.

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