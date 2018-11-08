  • Ekonomi
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 00:56
  • Gazete

Büfe ve bakkal işletmeciliği cazip

Büfe ve bakkal işletmeciliği cazip
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Başkanı Bendevi Palandöken, 10 aylık verilere göre, ülkede esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 878 bin 81 işyeri olduğunu belirterek, "Bu dönemde 194 bin 2 esnaf ve sanatkar işletmesi açıldı" dedi. 10 aylık dönemde en fazla işyeri açılışı olan illerin İstanbul, , Ankara, Antalya ve olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti: "Yılın 10 ayında İstanbul'da 20 bin 16, İzmir'de 11 bin 609, Ankara'da 10 bin 277, Antalya'da 9 bin 736 ve Bursa'da 7 bin 691 işyeri faaliyete geçti. En fazla açılışı yapılan meslek kolu; 19 bin 54 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu. Bu alanı; 17 bin 62 ile lokantacılık faaliyetleri, 11 bin 133 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 8 bin 381 ile servis aracı işletmeciliği izledi."
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