1 milyonu aşkın istihdam

2018'de 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefleyen Türkiye İş Kurumu, yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişinin istihdamına aracılık etti. Bu doğrultuda, Kurum personelince bu yılın 9 aylık bölümünde 4 milyon 234 bin 52 bireysel görüşme, 476 bin 733 işyeri ile 21 bin 231 okul ziyareti gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar hedefin aşılması bekleniyor. Bir yandan iş arayan ile işvereni buluşturan İŞKUR, diğer taraftan işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitimleriyle iş gücünün niteliğini artırmayı hedefliyor. Yılın 9 ayında eğitim ve kurslardan 355 bin 407 kişi faydalandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.