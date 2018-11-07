  • Ekonomi
  • 07.11.2018 09:38
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 09:44

canlı: 7 Kasım güncel fiyatı, fiyatı ne kadar?

dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın fiyatları güne nasıl başladı? ABD'deki ara seçimler nedeniyle bir haftanın dip seviyelerinden yükselişe geçen ne kadar oldu? fiyatı, fiyatı ne kadar? İşte 7 Kasım gncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcıların ABD'deki ara seçimler nedeniyle piyasalarda oluşan volatiliteden kaçarak güvenli liman varlıklara sığınması sonucu bir haftanın dip seviyelerinden yükselişe geçti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı seans başında 1,222.9 dolar ile bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yükselişe geçerek ABD piyasaları kapanışına göre yüzde 0.3 primle 1,229.58 dolarda bulunuyor. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Kasım altın fiyatları...

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