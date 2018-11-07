Altın fiyatları yatırımcıların ABD'deki ara seçimler nedeniyle piyasalarda oluşan volatiliteden kaçarak güvenli liman varlıklara sığınması sonucu bir haftanın dip seviyelerinden yükselişe geçti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı seans başında 1,222.9 dolar ile bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yükselişe geçerek ABD piyasaları kapanışına göre yüzde 0.3 primle 1,229.58 dolarda bulunuyor. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Kasım altın fiyatları...