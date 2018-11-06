Şampiyon çocuk kabanı

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 2.67 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 25.24'e oldu. Ekim'de aylık en yüksek artış yüzde 12.74 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, konutta yüzde 4.15, ev eşyasında yüzde 3.44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.22 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.07 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0.85 ile ulaştırma oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 37.92 ile ev eşyası grubunda gerçekleşirken, Tüketici fiyatları bazında Ekim'de bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41.21 ile çocuk kabanında oldu.





