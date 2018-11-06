İşte İstikbal

BOYDAK Holding, bünyesinde bulundurduğu İstikbal, Bellona ve Mondi ile enflasyonla topyekün mücadele programına destek verdi. İstikbal, Bellona ve Mondi, yüzde 10 indirime giderek "Türkiye kazanacak" dedi. 1957 yılından bu yana 60 yıldır mobilya sektörünün lider kuruluşu olan İstikbal mobilya, enflasyonla mücadele kapsamında KDV indirime ek olarak yüzde 30'a varan indirime gitti. Bine yakın mağazası ve ürünü ile Türkiye'yi saran İstikbal, 70'i aşkın ülkeye ürün sunarak dünya markası olma yolunda ilerledi.
Oturma gruplarından yatak odasına, yemek odasından panel mobilyaya, çocuk ve genç odalarından ev tekstiline, aydınlatmadan halıya, bahçe mobilyalarından aksesuarlara kadar birbirinden özel koleksiyonlar sunan İstikbal, yenilikçi tasarımlarından oluşan 2019 koleksiyonuyla sektörü bir araya getiren olan Furniture İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldı. Şu an 70'i aşkın ülkeye İstikbal markası ile ürün sunan İstikbal, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Mısır, Almanya, Kazakistan, Romanya, İngiltere, Fransa gibi birçok ülkede 110 mağazası ve 5 bin satış noktası ile Türk kalitesini yurt dışına taşıyor. Furniture İstanbul Mobilya Fuarı, 6-11 Kasım tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy'de ziyaretçilerini bekliyor.
BELLONA BERLİN'DE
YÜZDE 10 KDV indirimine ek olarak yüzde 40'a varan indirim yapan Bellona mobilya, dünyaya açıldı. Kurulduğu 1997 yılından beri yurt genelinde 745'i bulan geniş bayi ağı ile müşterileriyle buluşan Bellona, 200 metrekare alana sahip mağazasıyla Almanya pazarında yer almaya başladı. Bellona, Almanya'da ilk mağazasını açarak Avrupa'daki mağaza sayısını 16'ya çıkardı. Almanya'da Türk yoğunluğunun en fazla bölgelerinden biri olan Berlin'de açılan mağazanın açılışına Boydak Dış Ticaret'ten Almanya Bölge Koordinatörü Oğuzhan Hacıhaliloğlu ve Ali Oymakapu, Bellona Berlin Bayii Yakup Özsoy ve davetliler katıldı. Bellona'nın Berlin'in ardından 2019 yılında Frankfurt, Hamburg, Münih, Köln gibi büyük şehirlerde de şube açmayı hedeflediği açıklandı.
MIŞIL MIŞIL UYKU
TÜRKİYE kazanacak" sloganıyla yapılan enflasyonla mücadeleye tam destek veren Mondi markası yetkilileri, yataklarda 30 gün koşulsuz iade garantisi verdiklerini açıkladı. Rahatlığı garantileyen Sleep Score, Blue Motion ve Body Balance yatak alan herkese, inci nevresim takımının hediye edildiği vurgulandı.
Oturma gruplarından yatak odasına, yemek odasından panel mobilyaya, çocuk ve genç odalarından ev tekstiline, aydınlatmadan halıya, bahçe mobilyalarından aksesuarlara kadar birbirinden özel koleksiyonlar sunan İstikbal, yenilikçi tasarımlarından oluşan 2019 koleksiyonuyla sektörü bir araya getiren olan Furniture İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldı. Şu an 70'i aşkın ülkeye İstikbal markası ile ürün sunan İstikbal, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Mısır, Almanya, Kazakistan, Romanya, İngiltere, Fransa gibi birçok ülkede 110 mağazası ve 5 bin satış noktası ile Türk kalitesini yurt dışına taşıyor. Furniture İstanbul Mobilya Fuarı, 6-11 Kasım tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy'de ziyaretçilerini bekliyor.
BELLONA BERLİN'DE
YÜZDE 10 KDV indirimine ek olarak yüzde 40'a varan indirim yapan Bellona mobilya, dünyaya açıldı. Kurulduğu 1997 yılından beri yurt genelinde 745'i bulan geniş bayi ağı ile müşterileriyle buluşan Bellona, 200 metrekare alana sahip mağazasıyla Almanya pazarında yer almaya başladı. Bellona, Almanya'da ilk mağazasını açarak Avrupa'daki mağaza sayısını 16'ya çıkardı. Almanya'da Türk yoğunluğunun en fazla bölgelerinden biri olan Berlin'de açılan mağazanın açılışına Boydak Dış Ticaret'ten Almanya Bölge Koordinatörü Oğuzhan Hacıhaliloğlu ve Ali Oymakapu, Bellona Berlin Bayii Yakup Özsoy ve davetliler katıldı. Bellona'nın Berlin'in ardından 2019 yılında Frankfurt, Hamburg, Münih, Köln gibi büyük şehirlerde de şube açmayı hedeflediği açıklandı.
MIŞIL MIŞIL UYKU
TÜRKİYE kazanacak" sloganıyla yapılan enflasyonla mücadeleye tam destek veren Mondi markası yetkilileri, yataklarda 30 gün koşulsuz iade garantisi verdiklerini açıkladı. Rahatlığı garantileyen Sleep Score, Blue Motion ve Body Balance yatak alan herkese, inci nevresim takımının hediye edildiği vurgulandı.
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