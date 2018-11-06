Antalya rekoru

Antalya'nın ağırladığı turist sayısı ekim ayı itibariyle tüm zamanların rekor sayısına ulaştı. 10 ayda kente gelen turist sayısı, yüzde 28 artışla 12 milyon 531 bin oldu. Antalya'ya 2 havalimanı aracılığıyla gelen turistlerin yüzde 37'lik kısmını Ruslar oluşturdu. Rusya'dan 10 aylık sürede 4 milyon 624 bin turist geldi. Ekim'de turist sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı.
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