Adil Kullanım Kotası kaldırılıyor. İnternet kullanıcılarının uygulamaya başladığı zamandan beri şikayetçi olduğu Adil Kullanım Kotası'nın ne zaman kaldırılacağı konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklama yaptı. Peki, Adil Kullanım Kotası (AKK) ne zaman kalkıyor? AKK nedir? İşte merak edilenler...

ADİL KULLANIM KOTASI NE ZAMAN KALKIYOR?

Adil Kullanım Kotası ile ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Adil kullanım kotasının 2019'da kaldırılıp kaldırılmayacağı" yönündeki soruları üzerine, "Elektronik haberleşmede, internette, iletişimde her gün büyük bir gelişme var. Bunlara hizmet vermek için altyapımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Mevzuatta da haksız olduğunu düşündüğümüz konulara ilişkin kapıları kapatmaya çalışıyoruz. İşin özü bu. Bunları belirli bir süre içerisinde, mevzuatını da oluşturarak uygulamaya koyacağız. 2019, 2019'un değişik dönemlerinde uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR?

Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünüdür.

Adli kullanım kotası dahilinde, kullanıcılar belirli bir limite kadar indirme işlemi uygulayabilir. İzin verilen limitleri dolduğunda ise internet hızında düşüş yaşanır. Örneğin standart olarak 20 mbps hız ile internet kullanan bir kullanıcı, kendi hizmetinde izin verilen 10 GB'lık veri indirme limitini aştığında internet hızı 3 mbps'a düşürülür ve bir sonraki sıfırlanma süresine kadar 3 mbps hız kullanır.