Otellerde her şey ekstra

Yıldızları ile ve her şey dahil hizmetleri ile övünen pek çok otel, ücretli hizmetlerini artırdı. Sözde her şey dahil otellerde, internet, hamam, sauna, oyun sahası, hatta su bile ücretli olabiliyor. Kimi oteller daha kapıda, ekstra ücreti peşin alıyor. Tatilci odasına adım atmadan almadığı hizmetin parasını ödüyor. Tüketicilerin yüksek faturalar ile karşılaşmamak için otel ayrıntılarını iyi incelemesi gerekiyor.
Ultra her şey dahil olan Hilton Bodrum'da, internet ve buhar odası için ekstra para alınıyor. İnternet bağlantısı için saatlik 15 lira, günlük ise 39 lira isteniyor. Hamam ve sauna da belirli saatlerde ücretsiz.
İzmir Hilton, otele girişte 'Belki ekstraları ödemeden çıkarsınız' diye ön ödeme alıyor. Bunu telefon ile kredi kart numarası ile rezervasyon yaparken, yani önceden bildirmiyor.
KKTC'deki Acapulco Resort Hotel, tam pansiyon olmasına rağmen akşam yemeğinde içilen suya bile para alıyor, internet kullanımı için günlük para istiyor. Ayrıca ücretlendirilen şeyler için kimliğinizi rehin bırakmanız gerekiyor.
Antalya'daki 5 yıldızlı her şey dahil Karmir Resort'ta Wi-Fi sadece resepsiyonda ücretsiz ve orada da yoğunluktan sayfa açmıyor. Odalardan internet kullanımı ücretli.
Antalya'daki her şey dahil Kaya Belek'te; futbol sahası, tenis sahası, SPA merkezi ücretli.
Ultra her şey dahil olan Hilton Bodrum'da, internet ve buhar odası için ekstra para alınıyor. İnternet bağlantısı için saatlik 15 lira, günlük ise 39 lira isteniyor. Hamam ve sauna da belirli saatlerde ücretsiz.
İzmir Hilton, otele girişte 'Belki ekstraları ödemeden çıkarsınız' diye ön ödeme alıyor. Bunu telefon ile kredi kart numarası ile rezervasyon yaparken, yani önceden bildirmiyor.
KKTC'deki Acapulco Resort Hotel, tam pansiyon olmasına rağmen akşam yemeğinde içilen suya bile para alıyor, internet kullanımı için günlük para istiyor. Ayrıca ücretlendirilen şeyler için kimliğinizi rehin bırakmanız gerekiyor.
Antalya'daki 5 yıldızlı her şey dahil Karmir Resort'ta Wi-Fi sadece resepsiyonda ücretsiz ve orada da yoğunluktan sayfa açmıyor. Odalardan internet kullanımı ücretli.
Antalya'daki her şey dahil Kaya Belek'te; futbol sahası, tenis sahası, SPA merkezi ücretli.
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