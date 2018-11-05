48 bin yeni milyoner

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı Eylül sonunda 190 bine dayanırken, milyonerlerin toplam mevduatı da 1.2 trilyon liraya yaklaştı. BDDK verilerine göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Eylül sonu itibarıyla 187 bin 225'e çıktı. Böylece milyoner sayısı 9 ayda 48 bin 245 kişi arttı. Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı Eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 194 milyar 425 milyon liraya ulaştı. Milyonerlerin toplam mevduatı, 9 ayda 284.4 milyar lira arttı.
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