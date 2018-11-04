Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi'nin 24 Haziran milletvekili genel seçimindeki işbirliği Mart ayında yapılacak yerel yönetim seçimlerinde devam edecek. 24 Haziran'da CHP sayesinde barajı geçip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili gönderen İYİ Parti yönetimi, yine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yakınlaştı.

TEŞKİLAT KAZAN KALDIRDI

Parti tabanın tüm itirazlarına rağmen CHP-HDP ittifakına yeşil ışık yakan Genel Başkan Meral Akşener, Ankara ve Mersin'de tek aday gösterilmesi konusunda Kılıçdaroğlu yönetimiyle anlaşmaya vardı. Görüşmelerde Ankara için Mansur Yavaş, Mersin'de ise Burhanettin Kocamazlar'ın isimleri yüksek sesle konuşuldu. Her gün istifa haberleriyle çalkalanan İP'te yaşanan bu gelişmelerin ardından parti tabanı Akşener'e ateş püskürdü. 24 Haziran seçimlerindeki büyük hezimetten 'CHP'yle kurulan ittifakı sorumlu tutan' partililer, 'ortak aday' kararı sonrası İYİ Parti yönetimine kazan kaldırdı.

TOPLU İSTİFALAR YOLDA

Kulislerde kulaktan kulağa CHP ve HDP'yle varılan 'işbirliği kararı'nın partiyi bitireceği düşünenlerin istifa kararı aldığı konuşuluyor. Akşener ve yönetimine 'İttifaka katılırsanız biz yokuz' mesajının ilerleyen günlerde açık şekilde verileceği belirtiliyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından 'CHP'yle ittifakın parti oylarını düşürdüğünü' savunan çok sayıda üst düzey, İP'li Akşener'e yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunarak partideki görevlerinden istifa etmişti.

KIRMIZI ÇİZGİ YAVAŞ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP-HDP ittifakına katılırken en önemli şartının Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu yönetimiyle sıkı bir pazarlığa tutuşan Akşener'in ittifaka destek için Mansur Yavaş'ın adaylığını şart koştu. Ankara'da Yavaş'ın aday gösterilmesi için kararlı olan Akşener'in karşılığında tüm şehirlerde CHP'nin adaylarına destek verecek. Yavaş'ı kırmızı çizgi haline getiren Akşener'in bu tutumu da merak konusu oldu.