  • Ekonomi
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 00:53
  • Gazete

çılara yeşil pasaport kolaylığı

İhracatçılara yeşil pasaport kolaylığı
İhracatçıların hususi damgalı pasaport çıkarma şartları kolaylaştırıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hususi damgalı pasaport verilmesi için "her takvim yılında ihracat yapmak şartı" kaldırıldı. çı artık son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen oranda ise, firma yetkililerine hususi damgalı pasaport alabilecek.
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