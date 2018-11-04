  • Ekonomi
  • 04.11.2018 11:38
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 11:40

ABD resmen açıkladı! 'ye ilk muafiyet geldi

ABD tarafından 5 Kasım'da başlatılacak olan yaptırımları ile ilgili 'ye ilk muafiyet geldi. Açıklanan muafiyet kararına göre Azerbayca'nın Şahdeniz havzasındaki doğal gazını Türkiye'ye taşıyacak projelerde, İranlı şirketlerle iş yapılmasına izin verdi.

ABD resmen açıkladı! Türkiyeye ilk muafiyet geldi

ABD'nin 'a yönelik 5 Kasım pazartesi günü başlayacak yaptırımlarında için ilk muafiyet resmen açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'nın Şahdeniz havzasındaki doğal gazını Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya taşıyacak projelerde İranlı şirketlerle iş yapılmasına izin verildi.

Açıklamada bu muafiyetin Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamak ve ile İran hükümetlerinden enerji alanında bağımsız strateji izlemelerine yardımcı olmak amacıyla tanındığı belirtildi.

Bakanlık yaptırımlarla ilgili daha fazla detayın 5 Kasım'da açıklanacağını bildirdi.

İLK MÜJDEYİ BAKAN VERMİŞTİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran yaptırımlarında 8 ülkeye muafiye tanıyacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak cuma günü yaptığı açıklamada, "Bize gelen bilgiler Türkiye'nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı" açıklamasında bulunmuştu.

AVRUPA'YA TAŞIYACAK
TPAO'nun yüzde 19 ortağı olduğu Azeri doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Şahdeniz 2 projesinden Türkiye'ye gaz akışı temmuz ayında başlamıştı. Şahdeniz 2'nin 16 milyar metreküp kapasitesi bulunuyor.

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